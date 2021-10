Dalila contó la insólita razón por la que se negó a salir con el Polaco y se metió con Barby Silenzi

Dalila fue como invitada a Los Mammones (América) y, en plena entrevista, la cantante habló de su relación fallida con el Polaco. Ambos cantaron juntos en un show en 2019 y el artista la invitó a ir a su casa, pero ella se negó por una insólita razón.

Fue Jey Mammón quien sacó el tema al preguntarle a Dalila: “¿Es cierto que le dijiste que no al Polaco porque vivía lejos?”. Y en medio de las risas, la artista aceptó la situación con total sinceridad.

“Lo siento por la señora pero bueno. Sé que está en pareja y por ahí a ella le puede caer mal”, comentó Dalila e hizo referencia a Barby Silenzi, la actual pareja del Polaco con quien tuvo una hija.

El show en el que Dalila se reunió con el Polaco.

Tras las declaraciones de la cantante, Jey Mammón aclaró que esto ocurrió en un momento en el que tanto Barby como el artista estaban separados. Que este encuentro se dio cuando la pareja estaba en crisis.

Pero, lejos de ponerle paños fríos a la situación, la artista lanzó un picante comentario que podría molestar a la bailarina. “Tiene un marido apetecible”, dijo sin pelos en la lengua sobre el Polaco.

Y luego contó cómo y por qué se dio el encuentro entre ambos. “Él fue a un teatro donde yo estaba y fue a cantar conmigo. Y bueno nada, pasó. Son cosas que pasan”, dijo Dalila con picardía y Jey acotó: “Cachondeo”.

Finalmente, contó por qué no aceptó salir con él cuando se lo propuso. “A las 7 de la mañana terminé re cansada y le dije ‘dale boludo me tengo que ir hasta La Plata’. Él estaba viviendo en La Plata en ese momento”, dijo y confesó que por las distancias no quiso estar con el artista. Y agregó que no haría ese viaje por nada ni por nadie.