¡Cuánta juventud! Guido Süller relató una incómoda anécdota que vivió con un famoso cuando era comisario de abordo

En su casa disfrutando de la cuarentena Guido Süller aprovecha de la compañía de sus seguidores de las redes sociales y, en un ida y vuelta con ellos, respondió algunas preguntas a través de las historias de Instagram.

En su época de empleado de Aerolíneas Argentinas, el hermano de Silvia Süller relató sus experiencias como comisario de abordo y ante una pregunta de un usuario se detuvo a dar más detalles.

El mediático respondió preguntas en las redes sociales

El seguidor interrogó el ex novio de Tomasito, si alguna vez tuvo la oportunidad de atender a alguna personalidad en primera clase y, en el caso de haber sucedido, que el rubio contara lo ocurrido.

Sin vueltas Guido dijo: “Si, atendí a Scioli. Me pidió agua y le di. Agarró el vaso y le insistí para que agarre la servilleta, Me olvidé que solo tiene una mano”, comentó Süller recordando la incomodidad del momento.

El trabajo de Süller en la línea aérea, se mantuvo inclusive hasta cuando el hermano de Silvia ya era conocido en los medios. Se retiró en 2015 por problemas en la vista.

El hermano de Silvia Süller habló de su antiguo trabajo

Cuando dejó su trabajo de tantos años, Guido les dejó una carta a sus compañeros que decía: “Me parece ayer que con mi trajecito de Angelo Paolo (Dios como picaba je) me presenté casi sin esperanzas a esa opción, y fui quedando y quedando hasta que quedé y de repente me vi vestido con ese uniforme nuevo, mi jopo rubio y mi juventud que me rebalsaba. Era feliz, me reía y disfrutaba cada vuelo, para mí era como una fiesta. Esto fue hace 25 años ya, cuando yo era un Susano y a mi grupo nos llamaban Los Susanos”, finalizó emocionado.