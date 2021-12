A muchas personas les cuesta mucho demostrar sus sentimientos a sus amigos, pareja, compañeros de trabajo y familiares; a veces es porque en la casa aprendió a evitar compartir sus emociones y en otras, porque los astros influyeron un montón en su personalidad.

En el horóscopo de hoy veremos cuál es el signo menos expresivo del zodíaco, ese que no muestra su amor o admiración, el que no dice nunca lo que siente por el otro, el que no se anima a declarar su amor a su media naranja.

Capricornio, el signo menos expresivo del zodíaco

Los seres humanos que nacieron entre el 22 de diciembre y el 19 de enero son de Capricornio, el que siempre trata de esconder lo que siente.

Sin dudarlo son los mejores para vivir en una montaña, aislados de todo y todos porque allí no tendrían que fingir que sienten cosas.

Pero esto es solo una coraza de los capricornianos para resguardar su corazón y no sufrir; gracias a su carácter fuerte, pueden guardarse para ellos mismos lo que piensan.

Se les debe hablar en una forma más lógica, una que envuelva sus sentimientos de manera no tan directa para así tener más chances de que abran su corazón tras la charla.