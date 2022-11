Cuál es el retoque estético que se hizo Graciela Alfano y es furor

Graciela Alfano revoluciona las redes sociales cada vez que muestra como ha quedado su cuerpo tras realizarse un retoque estético en la cara. La exvedette se sometió a un lifting en la zona de los ojos para tener una mirada más rasgada, una tendencia que es furor entre las famosas en Hollywood.

Graciela Alfano publicó una foto en sus historias en Instagram junto a su cirujano y escribió: “Ojos de loba, miren cómo estoy”. Según contó la diosa argentina, el tratamiento se llama “Foxy Eyes” y consiste en la aplicación de hilos tensores y botox para lograr levantar la ceja y alargar la extremidad de los ojos.

Anteriormente Alfano reconoció que pasó en distintas oportunidades por el bisturí. La operación más importante fue su última rinoplastía. Aunque ella ya se había hecho un retoque en la nariz, tuvo que realizarse otra intervención porque no quedó del todo satisfecha. “Hace años me hice una rinoplastía que no quedó como yo hubiera deseado. Me decidí a operarme para recuperar mi forma original”, contó.

Este es el retoque estetico que se hizo Graciela Alfano.

Alfano y el envío de fotos subidas de tono

En una entrevista en el programa de Jey Mammon en América, Graciela Alfano se pronunció a favor del sexting, una modalidad que se popularizó en la cuarentena.

“Está bueno. Lo hice por primera vez, aunque no parezca, porque siempre tuve miedo que me enganchen con una foto y sea un papelón, entonces empecé a buscar tips para practicarlo”, expresó orgullosa de su decisión.

Alfano dio una recomendación para quienes quieran animarse a esta práctica. “Mi consejo es ir preparada: tener un video y unas fotos lista de antemano. O sea, tuneadas, con algún retoque de Photoshop, pero que parezca que te la sacaste recién”, explicó.

