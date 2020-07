Críticas y rechazo a revista Caras por su nota principal: “La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look ‘plus size’”

Revista Caras hoy están en boca de todos y generó repudio social. Y es que en su nueva edición lleva en la portada a Máxima Zorreguieta y a su hija Amalia (16) y un título desafortunado con el que describen el cuerpo de la joven. Éste causó indignación y repudio en redes.

“La hija mayor de Máxima de Holanda luce con orgullo su look ‘Plus Size’”, titularon y la bronca es porque actualmente la sociedad está queriendo dejar atrás los estándares de belleza impuestos.

Recientemente, Amalia fue noticia por haber trabajado durante sus vacaciones de verano en una cafetería para ahorrar su propio dinero. Pero esta vez, no fue protagonista por sus logros personales sino por su cuerpo.

“¿De verdad ponen en tapa el talle de una persona? Esa chica no es plus size y se lo fuera es tan irrelevante... No se entiende como quieren vender una revista con un título tan nefasto”, escribió un usuario de las redes.

Al que le siguieron otros comentarios en contra de la publicación: “Título malicioso y discriminador. Incitan al bullying. Les debería dar vergüenza y tendrían que pedirle disculpas a esta niña por querer avergonzarla. Un seguidor menos” y “Así siguen fomentando el bullying, título de 1985”.