Coronavirus: el resultado de los hisopados de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras los positivos en América

Los casos por coronavirus en los medios aumentan día a día, en coincidencia con lo que ocurre en el país. Hace algunos días se conoció el resultado positivo de Anamá Ferreira y Nati Jota que generó preocupación en América TV, no solo por la salud de las panelistas de El Show de los Escandalones, sino también por los otros posibles contagios que puede haber en el equipo y el canal.

Una de las personas del canal que rompió el silencio y brindó un importante mensaje fue Adrián Pallares, que también reveló que su hisopado dio negativo, al igual que el de Rodrigo Lussich.

“Para quienes se preocuparon, les cuento que me hisopé ayer a última hora y di negativo de COVID-19”, explicó a través de su cuenta de Twitter el productor del programa que se emite los sábados a la noche.

“Más que nadie quería saber porque tengo gente de riesgo cerca. No tuve contacto estrecho con Nati Jota ni Anamá. Mi doctor me dijo que sin síntomas no era necesario, igual lo hice”, detalló el integrante de Intrusos en el espectáculo junto con la captura de su test PCR.

“Gracias por la preocupación y a seguir cuidándose. En @AmericaTV hacemos los programas con todas las medidas de protección necesarias, pero nadie está libre de contagiarse . Nos vemos hoy en @Intrusos”, concluyó el periodista en la red social del pajarito.

El mensaje de Rodrigo Lussich sobre su salud

Casi al mismo tiempo que Palla, el creador de Los Escandalones comunicó a través de la misma red social que no se contagió del virus pandémico.

“HI - SO - PA - DO NE - GA - TI - VO”, tuiteó el uruguayo, y añadió: “¡No detectable! Aunque no se consideraba contacto estrecho con mis compañeras de Escandalones, ayer a última hora, al cumplirse el quinto día de estar con ellas; por precaución y por mi cuenta hice el PCR correspondiente.¡Gracias!”.