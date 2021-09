Conor McGregor reaccionó mal en los Premios MTV y ahora quiere arreglarse con Machine Gun Kelly

Los premios MTV Video Music Awards han dejado una serie de momentos icónicos, aunque algunos despertaron ciertas alertas a conflictos inexistentes. Luego del encuentro que tuvo Conor McGregor con el novio de Meghan Fox, Machine Gun Kelly, los usuarios comenzaron a indagar qué había ocurrido entre ambos.

Nos ponemos en contexto: alfombra roja de los premios MTV. Según un testigo, el boxeador quiso tomarse una fotografía con el músico de rock, aunque éste impidió que se acercara a él y su novia.

Sin previo aviso, McGregor aventó una bebida contra la pareja y se acercó a ellos con intenciones de comenzar una pelea. Lo que sorprendió a muchos fue que jamás antes habían tenido problema alguno, algo que nos hace pensar, ¿qué fue lo que ocurrió?

Luego del encuentro, el luchador irlandés de 33 años dijo en una entrevista en la alfombra roja que no pasó “absolutamente nada” entre él y el intérprete de “Paperclips”, de 31 años, a pesar de que las fotos y los vídeos demuestran lo contrario.

"Ciertamente no peleo con pequeños raperos de vainilla. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada de él, excepto que está con Megan Fox", dijo el boxeador.

“Absolutamente nada. No lo sé. Apareció y no lo sé. No conozco al tipo”, dijo McGregor a Entertainment Tonight, tras las imágenes que lo muestran lanzándole una bebida y después tirándole golpes.

“A mí no me pasó nada, sólo peleo con luchadores de verdad, con gente que realmente pelea, ya sabes lo que quiero decir”, continuó. “Ciertamente no peleo con pequeños raperos de vainilla. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada de él, excepto que está con Megan Fox”.

No pasó "Absolutamente nada. No lo sé. Apareció y no lo sé. No conozco al tipo".

Sin embargo, el luchador se dio cuenta que la vista estaría puesta en ellos de aquí en adelante. Por ello, decidió dar una tregua con Machine y lo invitó a ver una de sus peleas.

“Ni siquiera conozco al chico. Yo no lo conozco. ¿Quién es él?” , preguntó McGregor. “Se supone que debe estar en las peleas. Megan ha estado en las peleas [durante] años.”

Así lo aseguró el boxeador en Adam’s Apple este martes, cuando admitió que no tenía problemas con el músico.

“Está todo bien. Vengan a la próxima pelea”, dijo McGregor. “Son más que [bienvenidos]. Ven a verme actuar en cualquier momento. Actuaré, no hay problema.”