Confuso episodio: Adrián Pallares cortó a Nancy Pazos mientras hablaba del colapso de Flor Peña

La publicación de las listas de personas que acudieron a la quinta de Olivos en medio de la cuarentena más estricta del 2020 ante la llegada del Covid 19, generó varios escándalos entre ellos, el ataque virtual a Florencia Peña quien dijo que se reunió con el Presidente de la Nación para analizar qué pasaba con los artistas en esta difícil situación.

Este miércoles, Peña no pudo salir al aire en “Flor de Equipo” (Telefé) luego de sufrir una descompensación producto del estrés sufrido estos días en medio de los ataques virtuales, verbales y psicológicos que sufrió la actriz.

En el programa “Intrusos” (América) y atentos a lo sucedido, se instaló un móvil en la puerta de la casa de la conductora a fin de conocer el minuto a minuto de la situación.

También en el domicilio, Nancy Pazos se indignó con el programa de América acusando a los conductores de molestar en un momento inoportuno hasta que decidió salir ella a hablar de lo sucedido.

“¿Cómo esta Florencia”, comenzó preguntando Rodrigo Lussich a la periodista, quien respondió: “¿Cómo estoy yo? Como el or...”. Sorprendido por la respuesta, el uruguayo volvió a preguntar por la salud de Peña y Pazos muy molesta dijo: “Yo estoy como el or..., estoy enojada, estoy triste obviamente. Salí del canal, me vine a verla a Florencia y encontré el móvil en la puerta, casi los echo a patadas, quiero decirlo, porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión. Pero bueno, Florencia me pidió que salga a hablar con ustedes y acá estoy”, dijo enojada.

Adrián Pallares sorprendido y molesto por la situación le dijo a la panelista de Telefé: “Vos como periodista entenderás que lo que también estamos contando nosotros es que Flor está de la manera que está por culpa de una campaña impresionante e inaudita en las redes. La gente tiene que saber que Flor Peña no sólo es esa mujer que salió con fortaleza a hablar sino que también es quien hoy está mal anímicamente por lo que le está pasando y que su cuerpo le está pasando factura”, dijo el conductor de América.

Luego de esto, Virginia Gallardo intentó hablar con Pazos y desde el móvil la periodista hizo un comentario que no gustó a Pallares quien inmediatamente volvió al piso cortando la comunicación con la entrevistada.