Con un vestido muy escotado, Tuli Acosta dejó a la vista su delantera mientras miraba para otro lado

Si se trata de persona multifacética, podemos citar a Tuli Acosta, una de las jóvenes que el último tiempo ha logrado escalar en la colina del éxito y se ha dado a conocer en todos los ambientes del espectáculo.

Fiorella Acosta, desde chiquita supo que quería dedicarse al baile. Se trata de una pasión que nació en su infancia, y en la actualidad puede agradecer que sigue realizando.

Gracias a sus videos redes sociales, Tuli logró llegar al mundo virtual y hacerse un rostro conocido, sin embargo, la nacida en Río Ceballos, tuvo que pasar por todos los ritmos de baile para saber que el hip-hop era lo suyo.

Si bien el baile es lo que más ama, Tuli tomó la decisión de tener que elegir algo más como sustento económico y entró en su vida el stream.

Poco a poco, fue logrando entrar en el mundo de los medios de comunicación y darle un refresco a su vida dedicada a las plataformas 2.0. Gracias a la productora de Nicolás Occhiato, LuzuTV, tiene nuevas experiencias y se desenvuelve mucho mejor.

Por otra parte, Tuli Acosta tiene un don oculto, que, si bien supo explotar, no es frecuente en sus cuentas virtuales y es el canto.

Tuli Acosta miró hacia otro lado y dejó su escote a la vista

La cantante, influencer y también pareja del rapero Lit Killah, volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con su última publicación, esta vez en sus stories de Instagram.

Cada pose que realiza la joven de 21 años transmite serenidad y flexibilidad, capturando la atención y admiración de sus seguidores en las redes sociales.

Esta vez, Tuli no abuso del maquillaje, como cuando tiene que bailar, si no que con un sencillo make up, fue suficiente para comenzar a encender motores.

La multifacética artista dejó a la vista su parte delantera

Lo que realmente se llevó todos los flashes fue su escote. Tuli posó con un vestido negro ajustado que dejo a la vista su parte delantera que ni con el enorme collar que uso pudo tapar. Ella, a modo de ignorancia, miro hacia otro lado.

