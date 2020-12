Con un paso triunfal por LAM, Connie Ansaldi reveló llorando que no volverá al periodismo

A principios de la semana pasada, Ángel de Brito anunció que Connie Ansaldi sería la nueva invitada a su programa, Los Ángeles por la Mañana. El conductor, en una propuesta para renovar su programa, ha realizado una modalidad que se basa en recibir nuevas “angelitas” cada semana. Karina La Princesita y Graciela Alfano han sido de las panelistas temporales que más han marcado paso. En esta vuelta, los días con la periodista fueron explosivos... pero de la risa.

Ella demostró desde el inicio lo emocionada que estaba por la participación en LAM. Incluso publicó un divertido video junto a sus panelistas temporales. “Dándolo TODO. Siempre Gaga nunca InGaga”, escribió en un divertido video en donde se ve la personalidad de cada una, adjuntando también una serie de fotos de despedida.

Pero en el último día, las periodistas del piso pasaron de las carcajadas a las lágrimas, cuando Connie hizo un importante anuncio: no volverá al periodismo. Ansaldi siempre ha llevado dos carreras de la mano (periodismo y publicidad) y durante la cuarentena tomó la importante decisión de dedicarse absolutamente a la parte que más pasión le provoca.

“Estudié tres años publicidad, pero no pude recibirme, porque a los 23 años ya era directora de Cuentas y viajaba mucho. Ahora me va muy bien, por suerte, y estoy sacando mi segundo libro para marcas, con la primera editorial que hace libros online. Estos libros están vivos: vos lo podés modificar, agregarle links, fotos, así que estoy muy copada con eso también. Sigo dando cursos en las empresas, vivo de eso, y voy a dar para emprendedores el año que viene”, explicó sobre una carrera que viene labrando hace tiempo.

“Es muy emocionante para mí. Me emociono mucho, porque siento que todo lo que hice todos estos años, esta es la cosecha. Lo siento en la gente y en ustedes, que son mujeres fuertes, con mucho carácter y recorrido. Me siento muy respetada. Lo digo humildemente, de verdad, muchas gracias”, dijo Connie cuando ya habían empezado las lágrimas y en agradecimiento a las angelitas.

“Yo estuve muchos años en la tele, y sentir que uno vuelve y es querido, y que la gente te dice ‘Quedate’. Con todos los grupos que trabajé me he llevado bien, con alguna persona no, pero lo he arreglado fuera de cámara”, agregó emocionada.

“Estoy convencida que las personas dejan de pertenecer a los lugares”, dijo sin olvidar que en su paso por los medios “le fue muy bien”. “Nunca me faltó el trabajo”, destacó y luego resaltó: “nunca hablé mal de una persona que me dio trabajo, sí tuve problema pero los arreglé detrás de cámara”.