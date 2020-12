Como una mariposa Miriam Lanzoni lució un body transparente y alas

Ya lo había dicho Rodrigo Lussich en un programa de “Intrusos” (América) y en su sección “Los Escandalones”, la mejor influencer que promociona los canjes es sin dudas Miriam Lanzoni.

La actriz realiza toda una producción y deja más que satisfechas a las empresas que confían en ella y le envían sus productos.

Miriam Lanzoni en redes

Recientemente la ex de Alejandro Fantino, sorprendió en su cuenta de Instagram con un video para una agencia de viajes que promocionó escapadas para solteros a Brasil. Junto con su novio Christian Halbinger recrearon una historia que tuvo un final feliz.

Ahora Lanzoni volvió a hacerlo y, esta vez, la actriz interpretó a una mariposa para contar que su casa fue desinfectada contra insectos.

Con unas enormes alas de encaje negro y un body muy pequeño y transparente Miriam escribió: “Desliza q se va poniendo mucho más emocionante.... Porque Cory y yo somos ángeles... Para todo lo demás @fumicenter Los mejores para eliminar polillas, moscas, mosquito, cucaracha, bicho canasta, ratas (no hablo de esos que no meten la mano en el bolsillo ni x error 😂), etc.. De parte mía hay promos. FUMIGUE YA‼”.

El polémico posteo sumó 4500 “likes” y muchos mensajes de fanáticos sorprendidos con las ocurrencias de Lanzoni.