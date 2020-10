Claudio Caniggia tiene un hijo preferido al que le pasa 500 mil euros

La batalla de los Caniggia no para y ahora vuelven con intervención de la justicia a causa de un regalo que Claudio Caniggia hizo a su hijo mayor, Alex. No es solo el mar lo que genera una grieta en esta familia de mediáticos, ya que desde la tumultuosa separación del ex futbolista con Mariana Nannis cada tema que abordan se convierte en un conflicto que termina siendo legal.

La separación de bienes ya era un conflicto, pero ahora se le acusa a Claudio de beneficiar a su hijo mayor con 500 mil euros, dejando de lado a los mellizos protagonistas de “Caniggia Libre”.

En diálogo con José María Listorti en “Hay que ver”, el representante legal de Nannis, el doctor Carlos Broitman, habló sobre el asunto de beneficio. “A uno de los hijos que se encuentra en España, le ha dado arriba de los 500 mil euros. ¿Los otros dos hijos no son hijos? No ha querido participar ni ayudar, ni querer darles ni un centavo por más que Mariana haya puesto la mitad del dinero”. Listorti pregunto entonces para confirmar: “¿O sea que Caniggia no le pasa un solo dólar ni a su ex mujer ni a sus hijos (por los mellizos)?”. “Nada, nada, nada”, contestó el letrado.

“Les voy a adelantar algo”, continuó diciendo, “le estamos iniciando un juicio de prodigalidad a Claudio Paul Caniggia por dilapidación de los bienes, no sólo de la sociedad conyugal sino de bienes que corresponderían mañana a sus hijos si hubiera una persona diligente en el buen cuidado de los mismos”.

Si bien todos sus hijos son mayores de edad, el problema radicaría en la herencia que podría dejarles en inmuebles, pero que al parecer está decidiendo liquidar para poder hacerse con el importe en efectivo. De esta manera, Claudio podría disponer de su capital como quisiera y sin consecuencias legales. Y parece que el favorito para recibir es Axel.

La familia entonces, se encuentra dividida por motivos económicos. Al inicio de su divorcio, Axel cuestionó las versiones de su Nannis y decidió apoyar a su padre. Mientras que Alex, defendió con todo a su madre y cortó relaciones con Claudio. En un principio, Charlotte se había mantenido neutral, pero recientemente admitió que en este momento está peleada con su hermano mayor.