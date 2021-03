Claudia Villafañe se enteró de la entrevista de Jorge Rial con Matías Morla y pidió explicaciones

Hace algunos días, Ángel de Brito confirmó que Matías Morla será el primer invitado de Jorge Rial en TV Nostra , su nuevo programa en América que dará inicio el próximo 5 de abril.

En las últimas horas, el ex conductor de Intrusos en el Espectáculo brindó una entrevista y habló de su conversación privada con Claudia Villafañe por el ex abogado de Diego Maradona.

“Antes de hablar con Morla, la primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas. Claudia me dijo que por ahora no. Después, efectivamente hablé y le dije que iba a estar Morla. Ahí tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos, donde ella preguntaba por qué. Yo le expliqué que es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente”, contó Jorge Rial a Teleshow.

El periodista explicó que la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina no le pidió que no entrevistara a Morla, con quien tiene un fuerte enfrentamiento. “Me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista”, sentenció Rial.

La elección de Matías Morla para su primer programa

Al preguntarle por qué el exapoderado de Diego Maradona, que se encuentra en el centro de las críticas tras la muerte de El Diez, será su primer invitado, Rial dijo: “Es una de las voces que quiero escuchar, que todos queremos escuchar. Y que queremos ver: ¿cómo está Morla?”.

“Vi un tipo preocupado, muy preocupado. No es fácil. (Preocupado) Por la situación judicial, no. Obviamente, la condena social pega: no es fácil que te digan ‘sos es el asesino de...’. En medio de la entrevista yo le traslado esa pregunta, y ahí cambia Morla a cómo había arrancado. Cambia, cambia... Él dice que no tiene miedo de salir a la calle. De hecho, sale. Lo vi igual: no se hizo una operación, no se hizo nada. Pero la entrevista es una bomba”, aseguró el periodista.

Consultado por su postura sobre el caso Maradona, el presentador de radio y televisión, de 59 años de edad, indicó: “Creo que ese día se podría evitado la muerte. La siguiente pregunta: ¿se podría haber evitado la muerte de Diego? Yo creo que lamentablemente no, a corto, largo plazo... Me enteré que anímicamente estaba quebrado, roto. Era un final que lamentablemente era inevitable. Estoy hablando con (el doctor Leopoldo) Luque en estos días, me ha mostrado papeles y todo. Y digo lo que decimos todos: “Che, loco, lo tendríamos que haber sacado y lo tendríamos que haber internado”. No es fácil igual, eh. Yo entiendo eso”.