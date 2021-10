Cinthia Fernández y Dani La Chepi, desesperadas por los canjes que no pudieron hacer tras la caída de Instagram

Al parecer Mark Zuckerberg no fue el único que perdió dinero por la caída de Instagram, Whatsapp y Facebook. Las redes sociales se transformaron en las principales fuentes de ingresos de muchos famosos, pero especialmente IG, donde pueden subir fotos y videos para vender diferentes productos y servicios haciendo uso de su nombre e imagen.

Sin dudas este fue el tema del día y, si bien recién comienza, seguramente también lo sea de la semana. Es que, el corte que duró aproximadamente siete horas, dejó a muchos famosos sin la posibilidad de trabajar a través de las redes y esto los puso un tanto nerviosos.

La primera que se animó a confesarlo fue Cinthia Fernández. La modelo es una de las figuras a quien más buscan las marcas para vender y ella lo toma muy en serio, incluso no le teme a decir que este es un trabajo más para ella.

En Twitter, una red social que usa a menudo, compartió su preocupación por la pérdida de ganancias que le causaron las horas sin actividad. “Ha pero esta vez es como un corte de Edenor te tiran 1 hr y sin 5. Me estaría fundiendo sin Ig podemos acelerar?”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Cinthia Fernández tras la caída de Instagram.

Dani La Chepi es otra famosa que usa mucho Instagram para interactuar con sus seguidoras con contenido propio, para promocionar su música y su trabajo. Pero también como la mayoría para hacer canjes.

La exparticipante de Masterchef Celebrity y la host digital de Bake Off Argentina se mantuvo “desaparecida”, ya que no usó su Twitter. Pero apenas volvió a funcionar Instagram, colgó un video en sus historias en el que manifestó lo difícil que fue para ella no poder usar la aplicación con la que trabaja a diario.

“¡Qué caída! Fue tremendo te digo. Yo lo sentí, hoy lo sentí te digo”, expresó Dani y luego bromeó fiel a su estilo haciendo una paradoja con su barbijo.

Aunque una de las primeras en reportarse fue Wanda Nara. La modelo y empresaria usa mucho Instagram para vender su imagen por lo que, poco antes de que se supiera qué había ocurrido con las redes, se volcó a Twitter a preguntar qué había pasado con esta aplicación con un emoji de carita triste.

Wanda Nara tras la caída de Instagram.

Aunque una vez que todo se restableció, no se la volvió a ver interactuar con sus millones de seguidores ya que coincidió con el horario en el que en Europa es de noche, por lo que quizás no se enteró en el mismo momento que ya podía volver a usar su Instagram.