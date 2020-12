Cinthia Fernández le “usurpó” el departamento a Martín Baclini con la ayuda de su ex suegra

Luego de más de un año de separados y con muchas polémicas de por medio, Cinthia Fernández sorprendió en sus redes sociales al compartir varias historias desde el departamento, de Puerto Madero, de su ex pareja Martín Baclini que se encuentra el Rosario.

Cinthia Fernández en redes

La bailarina aún mantiene una excelente relación con Mónica, su ex suegra, y a través de ella Cinthia consiguió el préstamo del lujoso piso en el exclusivo barrio de Capital Federal.

Como era de esperar, la mediática revisó el lugar, se relajó en unos enormes sillones y lo compartió con sus seguidores. La ex de Matías Defederico hasta se animó a darse una ducha y posar envuelta en toallas blancas desde el baño del ex participante del Bailando.

Cinthia Fernández en redes

A través de un video en su cuenta de Instagram Fernández dijo mirando a cámara: “Acá, estudiando. ¡Mirá lo que es esta vista! Voy a hacer una denuncia pública y se lo voy a avisar ahora por Instagram. Estoy en la casa de mi ex, que puso un cuadro divino, amoroso. No hay nadie, estoy solita, mirá. ‘Martín Baclini, yo arreglé con tu madre, mi exsuegra, como vos estás en Rosario, yo te estoy usurpando la casa. Varias veces te usurpé la cochera, para venir a comer acá abajo, que se come divino, y vos no te enteraste, pero yo le aviso siempre a tu mamá. Si me querés mandar la policía, estoy acá, adentro”, comentó divertida Cinthia.

Cinthia Fernández en redes

Luego agregó: “¡Esto es increíble! Te llevás bien con tu exsuegra y arreglás estas cosas. Después te pago el alquiler, querido. ¡Moni, te amo! Gracias. Yo vivo en la loma del orto, no podía volver, entonces, ¿qué hice? Le dije ‘Moni, necesito estudiar, tengo un ensayo a las seis de la tarde, no puedo ir y venir desde Escobar. ¿Puedo usurpar la casa de tu hijo?’. Y me dijo que sí. Me quiere más que a él”, finalizó la joven en un día de relax.