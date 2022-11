Cinthia Fernández inauguró su pileta a pura cumbia y con una trikini negra que no dejó nada a la imaginación

Cinthia Fernández suele interactuar con sus fans muy seguido y los mantiene al tanto de cada una de las actividades que realiza en su vida cotidiana.

Esta vez, la modelo decidió salir del molde de las poses y compartió un sensual video a sus más de 5.7 millones de seguidores en donde se la pudo observar realizando un provocador baile con motivo del verano que se avecina

“Empezó el veranito y acá se abre temporada con esta triki de mi cápsula. Búscala en mis historias”, escribió la bailarina quien dio muestra de sus dotes artísticos, al exhibir cada uno de sus atributos en su pileta.

Automáticamente, este posteo cosechó más de 55 mil likes y cientos de comentarios de personas que alabaron su despampanante figura y sus abdominales de acero, vestidos por un solo atuendo que consistía en una trikini negra.

Cinthia Fernández se muestra activa en sus redes sociales y cada tanto se muestra en sus historias de Instagram interactuando con todos sus seguidores.

Esta vez la bailarina fue más allá y compartió hasta los problemas legales que tiene con el padre de sus hijas, Matías Defederico.

En una de las preguntas que le hicieron se pudo leer: “¿Te pasa manutención el papá de las nenas o se hace el ‘langa’? ¿Qué porcentaje le corresponde?”, fue la duda de sus seguidores.

“Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”, respondió Cinthia con una captura de pantalla de la transacción en la que se puede observar un monto de 55 mil pesos.

Luego, le consultaron si sus hijas eran felices, a lo que respondió: “Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”, sentenció la madre de Charis, Bella e Isabella.