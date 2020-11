“Conmigo nunca estuvo así, está explotada”, dijo hace un tiempo su ex Martín Baclini, pero el participante eliminado del Cantando 2020 no hacía más que acertar. Cinthia Fernández pasa por su mejor momento, con una figura recuperada e incluso más conforme que antes, la panelista no se cansa de compartir fotos y videos de su escultural físico. Ella también triunfa como una de las angelitas fijas en “Los Ángeles por la Mañana” y todavía se mantiene con exitosas presentaciones en el Cantando 2020.

Hace menos de un día la mediática subió un video bailando con una malla enteriza negra hiper cavada en donde promociona las proteínas que toma para mantenerse en forma. “Disfrutando el sol, siempre fiel al baile”, escribió Cinthia junto al corto video.

Ángel de Brito le comentó poniendo “Bombaza” con letras mayúsculas, y sus casi 5 millones de seguidores no pudieron más que alagar su cuerpo y la malla que modela a la perfección. La publicación tiene más de 93 mil likes.

Cinthia encuentra éxito en lo profesional, pero a pesar de estar sin pareja, disfruta su soltería y de sus tres hijas Charis, Bella e Isabella.