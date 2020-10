Charly Alberti disparó contra las bandas tributo y los libros sobre Soda Stereo que tildó de “mentirosos”

Charly Alberti y Zeta Bosio habían decidido para este año darle vida nuevamente a Soda Stereo, algo que ilusionó a los fanáticos.

Según se pudo saber, la idea era realizar a una gira homenaje a Gustavo Ceratti, que usando las palabras que el cantante fallecido en 2014 había pronunciado en el último recital que la banda había brindado en el estadio de River Plate antes de su disolución decidieron llamar “Gracias Totales”. Y debutaron el 29 de febrero en el Estadio El Campín de Bogotá, con la idea de desembarcar en el Campo de Polo de Buenos Aires para el 21 y el 22 de marzo.

Esto se vio truncado por una pandemia que nadie esperaba y el sueño de los fans de Soda Stereo, banda mítica del rock nacional, es que se pueda cumplir en 2021.

Sin embargo, en diálogo con Cecilio Flematti en La Uno Fm 103.1, el baterista de la banda puso en duda una fecha concreta, dio su punto de vista sobre la realidad que vive el mundo y habló de los mitos que rodean al fenómeno Soda.

Para empezar, Charly aseguró que el COVID-19 tiene relación directa con la destrucción del medio ambiente. “El tema depredación ambiental que estamos generando tiene millones de consecuencias nefastas para nosotros y para el planeta. A veces la gente siente como lejana la causa, pero la verdad es que nosotros dependemos de cada organismo de este planeta para subsistir. Desde el lado del consumo de agrotóxicos y la deforestación, digo que nos estamos suicidando”, aseguró.

Y luego explicó: “Lo que sucede en el caso de Misiones es algo excepcional, es una provincia que tiene un alto grado de conciencia ambiental. Pero la conciencia ambiental es: defiendo al bosque porque vivo del bosque. Y vivir del bosque no es ir a talar la madera del bosque, mi salud está vinculada con la salud del bosque. Lo que sucedió fue que las ciudades limítrofes del lado de Brasil, que habían deforestado para plantar soja transgénica, tenían muchos más casos de coronavirus que los misioneros. Y los misioneros son quienes defienden en la Argentina el mayor patrimonio de bosques del país, hacen muchísimos esfuerzos para conservar eso que nos beneficia a todos. La relación es directa y está comprobado que ese bosque funciona de barrera natural para protegernos y para darnos salud a todos los argentinos”.

En relación a la reanudación del tour de Gracias Totales, Alberti señaló que la gira se haría el año que viene. “La gira ya tuvo un primer acomodamiento de fechas y hoy tendríamos Buenos Aires en el Campo de Polo el 3 y 4 marzo. Pero la realidad es que hasta que nosotros no nos sintamos seguros y la gente se sienta segura de decir ‘quiero salir, sé que no me va a pasar nada y entiendo que esto es un poco más fuerte que una gripe’, o lo que pase, hasta ese momento nosotros no vamos a poder confirmar bien las fechas. Va a suceder porque la gente tiene ganas de ver shows, la nueva normalidad termina en el momento en que aparezca una vacuna”, explicó.

Por otra parte, Charly se refirió a los pseudo-homenajes y biografías que, según él, se realizan para lucrar con el grupo. “Hay mucha banda tributo disfrazándose de nosotros, usando nuestros videos en vivo, hay gente que escribe libros llenos de falacias y la gente dice: ‘No, salió en el libro de tal’. Es todo mentira y está lleno. Entonces, lo que nosotros decidimos con Zeta y con Laura, la hermana de Gustavo, es que tenemos que ser los protectores de nuestra historia. Ella, principalmente, con la parte solista de Gustavo en la que nosotros, obviamente, no participamos. Y nosotros, con Zeta, tenemos que ser guardianes de la historia de Soda Stereo. Porque van a pasar muchas cosas y preferimos contarlas nosotros a que las cuente otro”, concluyó.