Charlotte Caniggia se animó a mostrar su lado sado: medias de red, cadenas y cuero

Charlotte Caniggia sabe muy bien cómo jugar y coquetear ante las cámaras y con sus seguidores de las redes sociales. Hace meses atrás, decidió eliminar su cuenta de Instagram con millones de fans y a los días se arrepintió y creó una nueva, con otro nombre: @chcaniggia_n.

Es en este perfil que la modelo comparte un montón de fotografías que son picantes, a veces por lo sensuales que son y otras, por lo fuera de moda que parecería estar. O al menos eso creen varios usuarios.

Pero la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis sigue llamando la atención y ahora más porque se animó a mostrar su lado más sado y salvaje en la intimidad. Charlotte levantó el calor de las redes con tres postales en las que se ve con un look negro, de cuero y mucha sensualidad.

Caniggia hizo una producción con medias de red negras, botas largas de plataforma y cadenas, una colaless de cuero engomado que combina con un top y una especie de portaligas que le da todo el toque de femme fatal.

Charlotte Caniggia mostró su lado más sado en las redes sociales

Su pelo negro suelto con ondas, pestañas largas con mucha máscara y sus labios con brillo rosa completan su look que enloqueció a su más de un millón de fieles seguidores.

Charlotte Caniggia mostró su lado más sado en las redes sociales

Los looks de Charlotte Caniggia que no estarían para nada a la moda

Charlotte Caniggia levanta la temperatura con cualquier cosa que haga o con cualquier atuendo que use, todos la pueden ver en las redes sociales, regalarle corazones y hasta copiar sus outfits para estar relajada en casa, glamorosa para salir de fiesta o más tranqui para ir a pasear al perro.

Pero para muchos, no siempre son acertados los looks que se arma la modelo. Te mostramos y como dice Karina Olga Jelinek, “lo dejamos a tu criterio” de imitarla o no.

Charlotte Caniggia mostró su lado más sado en las redes sociales