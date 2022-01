Charlotte Caniggia regresó a “Masterchef Celebrity 3″ y reveló el particular motivo de su ausencia

Esta semana en “Masterchef Celebrity 3″ se están viviendo las etapas de repechaje y el pasado martes sorprendió la ausencia de Charlotte Caniggia a las grabaciones, algo que levantó algunas sospechas entre los participantes y el público.

Finalmente en la gala de este martes, Caniggia reapareció y enfrentó algunos rumores: “No estuviste ayer y se comentaba que no venías porque dijiste que si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso?”, le preguntó Santiago Del Moro.

Santiago del Moro en Masterchef. (Captura Youtube)

“No, no. No es cierto. No me sentía bien ayer. Estaba engripada, asique no pude venir”, se defendió la hermana de Alex y luego acotó frente a cámara: “Lo siento, a veces uno se enferma”.

Dicho esto, el conductor continuó con el programa: “Quedan dos días. El de hoy y el de mañana para poder subir a ese balcón. Acá sube el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismo, no hay popularidades ni el más o el menos querido. Acá ellos prueban, son los que saben, y les guste o no les guste, el que más les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”, cerró el conductor a los concursantes Gastón Soffriti, Denise Dumas, Tití Fernández, Héctor Enrique y la propia Charlotte.

Tras estos dichos Tití Fernandez expresó su opinión al respecto: “Mira, yo creo en la honestidad de la gente. Si la suben al balcón, es porque merece subir al balcón”. “Charlotte quiere subir al balcón, ¡Ganatelo!”, agregó por su parte El Negro Enrique, quien realizó el mejor plato de la jornada y accedió al balcón, donde tendrá una chance el próximo domingo de reingresar nuevamente al certamen culinario.