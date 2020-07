Catherine Fulop apuntó contra “Abzurdah” por los problemas alimenticios de Oriana Sabatini

El pasado jueves, Oriana Sabatini sacudió las redes con un video al natural donde mostró los “defectos” de su cuerpo y compartió un contundente mensaje en el que habló por primera vez de los trastornos alimenticios que ha padecido desde hace diez años cuando era adolescente y hasta ahora.

El video ha conseguido hasta el momento casi nueve millones de reproducciones y un fuerte impacto en los medios. La propia cantante se sorprendió de las repercusiones y agradeció los mensajes de apoyo que recibió de sus seres queridos y seguidores.

Si bien Catherine Fulop había comentado la publicación de la mayor de sus hijas con un amoroso mensaje, la conductora habló de la publicación que la tomó por sorpresa.

Separadas desde hace más de cinco meses ya que por Oriana está viviendo en Turín, Italia, junto a su novio Paulo Dybala, Cathy sostuvo en una entrevista con “Los Ángeles de la mañana” que “ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión”.

“Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella”, aseguró la venezolana.

Sobre las críticas que recibió su primogénita afirmó: “Qué fuerte que alguien critique a una chica que está desnudando su alma. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo el otro. Que una diosa como Oriana diga ‘me está pasando esto y lo he tenido que trabajar’. ¿Por qué no? Me puede alegrar que esto les sirva a chicas adolescentes, como ella lo necesitó en su momento”.

Fulop habló de cómo vivieron con Ova Sabatini todo lo que vivieron con la artista: “Como padres, lo hemos sufrido junto con ella”. Y remarcó la negativa influencia que tuvo en todos los trastornos alimentarios “Abzurdah”, el libro de Cielo Latini que llegó al cine con Eugenia “La China” Suárez como protagonista: “Cuando me lo pidió, se lo compré, pero no sabía de qué era. Me enteré después... A veces los padres tenemos que tener cuidado. Ella lo tomó como un referente”. contó.

“Por suerte está rodeada de mucho amor. Ella tiene un grupo muy hermoso de amigas. Nosotros como papás tratábamos de ayudar desde el ejemplo, pero uno no terminaba de darse cuenta porque ella no estaba flaquita anoréxica”, agregó Cathy. Y sumó su “impotencia” por no haber detectado la situación cuando comenzó a suceder: “(Oriana) estaba bien: nunca fue ni gorda ni flaca. Entonces, no puedes darte cuenta que realmente hay un problema”.

La conductora sugirió que “los padres tienen que estar más atentos” y acompañar a sus hijos, y comentó: “Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”.

“A veces la veía flaquita, pero como Ova y yo éramos flaquitos cuando éramos chicos... Incluso se burlaban de mí porque era flaca. Yo a su edad era más flaca”, sostuvo.

La actriz logró superar la situación gracias a ayuda de sus amigas, quienes se lo comunicaron a su mamá: “‘No está comiendo', me decían. Y yo decía ‘¿de verdad?’. Y le preguntaba: ‘¿Ori, comiste?’. Después uno se da cuenta porque ella empezó a pedir ayuda”.

“Siempre estamos tratando de estar conectados como familia para acompañarla”, manifestó y sobre Dybala dijo que “ella ahora tiene 24 años y es independiente. Tiene su pareja que la está acompañando muy bien”.

Catherine también se refirió a las versiones que indican que Oriana sufrió las comparaciones con ella: “Yo creo que eso para ella también debió haber sido muy duro. Capaz que ella me vio a mí, que uno lo hace sin querer, pensando que uno va a dar el ejemplo”.

Y para cerrar destacó que en su casa “la comida nunca fue una obsesión”. “Siempre hubo comida chatarra y comida saludable. En la mesa siempre estuvo la elección”, indicó, y agregó: “Sé que las madres somos el gran trauma de nuestros hijos”.