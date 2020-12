Carpetazo para todos: tuiteros salieron a “cazar” publicaciones racistas y discriminatorios de famosos y los escracharon

Empezando por los tweets de pedofilia que incriminaron a Martín Cirio, a los desatinados comentarios racistas de Nati Jota por 2011, las respuestas agresivas del presidente Alberto Fernández y el recordado mensaje de Twitter sobre Nigeria de Marley en 2014. Pocos son los famosos que se salvan de algún desatinado comentario que los termina definiendo como racistas, insensibles y discriminatorios. La lista de “carpetazos” a los famosos no para y más de uno tiene algo de lo que arrepentirse de su pasado.

En medio de la escándalo que protagonizan los jugadores de Los Pumas, Pablo Matero, Guido Petti y Santiago Socino, a causa de unos mensajes xenófobos por la red social, muchos usuarios comenzaron a buscar otros tantos de distintos famosos que han caído en el error de publicar complicados mensajes. Julián Serrano, Migue Granados, Ivana Nadal y Amaia Montero son algunos de los que completan la lista de los “descubiertos” en la desenfrenada búsqueda de los internautas en su pasado.

Entre los peores del último tiempo, cabe recordar los mensajes del youtuber Martín Cirio. Los mensajes de “La Faraona” han resultaron en una orden de allanamiento y una causa en contra del joven por pedofilia.

En el Mundial de Fútbol de 2014, Marley fue acusado de racista después de que publicara un mensaje en el enfrentamiento entre Argentina y Nigeria, refiriéndose a los nigerianos por su fisionomía en relación a una baja condición social.

El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrentó una ola de screen de pantallas que lo mostraban agresivo en sus discusiones por la red social. Salieron a la luz cuando asumió su cargo actual.

En el pasado, el presidente contestaba con insultos y denigraciones.

El humorista Migue Granados publicó un desatinado comentario para referirse al calor que pasaba. Pensando que haría alguna gracia, comparó la situación con el femicidio de Wanda Taddei, una joven que fue quemada por su pareja y murió once días después en cuidados intensivos. A su vez, cuando Twitter daba sus primeros pasos, Amaia Montero generó polémica con una mensaje sobre la violencia de género, refiriéndose a que cuando las mujeres dicen “no”, solo hay que insistir más.

El tweet fue publicado en 2010, el mismo año del homicidio.

Hoy, Ivana Nadal se presenta como un “rayito de sol” que solo quiere “iluminar y guiar” a los demás a un mejor camino. Ya son muy conocidos sus mensajes sobre las enfermedades, depresión y ansiedad. Pero un usuario la desenmascaró mostrando sus dos versiones. “Ivana vengativa / Ivana amorosa” escribió en las dos imágenes que publicó.

El tweet de 2011.

Ivana en su nueva versión.

Sobre racismo, la lista la encabezan Julián Serrano y la (no muy orgullosa) reina de los tweet viejos escandalosos: Nati Jota. Un usuario desenmascaró a la influencer mostrando screen de pantalla del año 2011, cuando la joven se dedicó a publicar todo tipo de comentarios que iban desde el racismo, críticas ofensivas al sobre peso, comentarios despectivos sobre el Síndrome Down y el enanismo. Son de no creer.

Sus dichos “chistosos” burlándose del Síndrome Down, el enanismo y el sobre peso son de los peores. Incluso, en un intento de defensa a Flor de la V, terminó apuntando contra Vicky Xipolotakis. Broche de oro: escribió que “matar a chicas lindas y flacas” podría ser hasta un “trabajo pago”.