Carmen Barbieri sufrió dos caídas en una misma noche del Cantando 2020

La actriz Carmen Barbieri sufrió dos caídas en la previa de una nueva gala de rock nacional del Cantando 2020, pero por suerte salió ilesa y sin lesiones. “Traje todo menos la silla de ruedas. Fui al baño con el barbijo, la máscara y los anteojos. No veía nada, me comí un escalón y me caí de espaldas, como si me hubiesen tirado del séptimo piso. Soy un transformer”, comentó la capocómica cuando salió a la pista, según Contexto Tucumán.

A esto, la conductora Laurito Fernández preguntó: “¿Hubo otra caída, no?” y es que el episodio del baño no fue el único que sufrió Carmen.

“Sí, la otra fue acá haciendo la pasada. Había una tarima, dos escalones, y cuando apoyé el pie, el tobillo no aguantó el cuerpo y caí”, describió Carmen Barbieri.