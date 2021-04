Caracoles, la “rareza gourmet” que cocinaron en “Masterchef Celebrity” y que impresionó a más de uno

Este jueves de última chance fue especial en “Masterchef Celebrity 2″. Una caja misteriosa tapada con un lienzo rojo que tenía a todos emocionados y que, al ver su contenido, hizo cambiar radicalmente la cara de todos. Y es que al correr el mantel vieron caracoles vivos dentro de la caja transparente y la cabecita de los participantes se llenó de preguntas e impresión.

Los famosos debieron realizar un desafío difícil e inesperado: elaborar dos platos con esa “rareza gourmet” como la definió Germán Martitegui. Ninguno de ellos había trabajado con caracoles pero resultó una buena noche de platos ingeniosos pero solamente Carmen Barbieri subió al balcón y esquivó el domingo de eliminación.

El toparse con animalitos vivos sobre la mesada no le cayó nada bien a Daniel Aráoz y hasta compartió su deseo de ir directamente a la eliminación, sin cumplir la prueba del día. Aunque terminó cocinando gracias a la ayuda de sus compañeros.

“Yo estoy totalmente shockeado. Yo particularmente no tengo ningún problema de pasar a la gala de eliminación. Es una prueba que me sobrepasa. No sé qué hacer, honestamente, lo digo de todo corazón. Me supera, no voy a poder hacer esta prueba”, reveló el actor que evidentemente le tiene pánico a los caracoles.

Y él no fue el único, Gastón Dalmau también mostró su incomodidad mientras cocinaba: “Ay, ya me quiero ir a la mier…, la con… de la lora, chicos. ¡Chau! Yo no cocino más, mándenme directo a la eliminación. Digo, ¿para qué entre a ‘MasterChef’? No me causa gracia. Me quiero ir a la mie… porque la estoy pasando para el cu… ”.

Así fue la devolución a la Carmen, quien elaboró el mejor plato de la noche, una preparación con historia porque se lo hacía su abuela Rosario cuando era una niña.