Candelaria Tinelli vendió su Twitter y aparecieron unos extraños mensajes

Candelaria Tinelli sabe muy bien cómo destacarsae en varios ámbitos profesionales. Uno de los más fuertes son las publicidades en sus redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli acumula muchos seguidores en sus perfiles, por lo que aparece como una gran oportunidad para potenciar ciertos productos. Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención de sus fanáticos, según Pronto.

Si bien su cuenta de Instagram se encuentra en los carrilles normales y postea mucho contenido cada día, su Twitter se vio alterado en sus publicaciones más recientes. El perfil que acumula más de un millón de seguidores mantuvo su arroba y el verificado, aunque hubo ciertos cambios muy significativos.

La foto de perfil fue cambiada y se comenzó a publicar muchas cosas relacionadas a las criptomonedas. Además, la descripción de la cuenta también fue modificada de una forma extraña y menciona: “TV Celebrity & Crypto Fanatic | #NFT SHILLER | Send ⮕ BIG Marketing Campaigns | Gem hunter NFA.”.

El Twitter de Cande Tinelli

Luego, muchos de sus seguidores comenzaron a sospechar de que Cande Tinelli vendió su cuenta, algo que es bastante habitual en internet. Al tener muchos seguidores, tiene mucho alcance que puede ser útil para difundir ciertos temas y, en este caso, fueron las criptomonedas. Como si fueran pocas las evidencias, todos los posteos están en inglés.

Twitter de Cande Tinelli

La novia de Coti Sorokin se encuentra muy activa en sus proyectos musicales, como también en los comerciales. La preparación de sus nuevas canciones le dejan poco tiempo libre, aunque siempre encuentra momentos para relajarse e interactuar con sus seguidores.

Cande Tinelli

Nuevo paso de Candelaria Tinelli por el quirófano

Cande Tinelli pasó nuevamente por el quirófano para realizarse una cirugía estética y mostró en las redes sociales cómo quedó su rostro tras la intervención.

Contundente, la joven tatuada, escribió en una historia de Instagram: “Me chuopa un huevo si alguien me ve en la calle con esto, no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero”.