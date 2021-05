Cande Vetrano subió al balcón y celebró con un tapado de piel de leopardo como una verdadera diva

Cande Vetrano la rompió cocinando en el “jueves de última chance” de MasterChef Celebrity y se salvó del domingo de eliminación. La actriz preparó un goulash con spätzle y celebró su triunfo como una verdadera diva: se puso un tapado de piel de leopardo para recibir los elogios de los tres jurados.

Es que antes de que la evaluaran, Martitegui, De Santis y Betular elogiaron su outfit y Cande contó que había llevado un tapado de piel, pero no se había animado a usarlo. “Hoy vine con un tapado de piel con el que me dio vergüenza entrar”, reveló la actriz y aclaró: “Es de mentira. Lo dejé allá atrás, si pasan cosas buenas me lo pongo”.

Candela Vetrano celebró que subió al balcón. Gentileza

Y, una vez que los chefs le dieron el visto bueno a su plato clásico de la cocina húngara, Cande tuvo que cumplir con lo prometido. Fue en ese momento que Santiago Del Moro le puso el tapado y la actriz celebró como una diva, al estilo Susana Giménez.

“Es de mentira, todo fake”, aclaró entre risas Cande. Y remató: “¡Me voy muy sencilla!”.