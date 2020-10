Cande Tinelli experimentó un cambio en su aspecto, las redes la criticaron y ella no se quedó callada

Candelaria Tinelli no se caracteriza por ser una joven sumisa y callada, muy por el contrario la hija de Marcelo Tinelli siempre va de frente y cuando tiene que defender a algo o alguien va con todo.

En medio de la cuarentena, la joven se animó a varios looks osados y otros no tanto, y continuamente experimenta con colores de pelo que a veces no quedan tan bien.

En esta oportunidad, Lelé fue por todo y se rapó la mitad de la cabeza con una maquinita personal y compartió el procedimiento a través de una historia en su cuenta de Instagram y, como era de esperar, los comentarios comenzaron a llegar y fueron más los que criticaron el corte de la joven que los que estuvieron de acuerdo.

La joven fue por todo y sorprendió

Indignada por la situación Cande no se quedó callada y respondió: "Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de Pepe Grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.

Sin perder el sentido del humor, Cande pegó en su historia un sticker de Britney Spear completamente rapada en el momento que atravesó un difícil momento de su vida en 2007.