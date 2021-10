Cande Ruggeri fue más allá y se animó a mostrar su consolador con forma de corazón

Como buena influencer, Cande Ruggeri comparte a diario en sus redes sociales los regalos (y canjes) que recibe. Pero sin lugar a dudas sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al mostrar el juguete sexual que le enviaron a su casa.

“Amor por este regalo”, escribió la participante de La Academia de Showmatch en sus historias de Instagram junto a un consolador que tiene forma de corazón en uno de sus extremos.

Además, en la foto se puede ver una vela aromática color rosa y el libro “El camino del sexo”, de la periodista Francesca Gnecchi Caldaroni.

Cande Ruggeri mostró en Instagram el consolador que recibió de regalo.

El día en que Alejandra Maglietti pasó un momento vergonzoso en un Ezeiza

Alejandra Maglietti no dudó en comentar tiempo atrás que ella no duda en explorar este tipo de accesorios. “Claro que soy de hacer cosas conmigo misma. Tengo una vida en soledad cómoda… Hoy las mujeres tenemos algunas armas con las cuales pasar la soledad, ¿entienden?”, comentó.

En la misma entrevista con Vero Lozano le consultaron: “Entonces, tenés como un baúl con cositas”, a lo que la abogada respondió: “Sí. Las tengo en mi mesita de luz. Es que vivo sola, no tengo que esconderle nada a nadie. Cada tanto (lo uso), sí. Tengo mi preferido”.

“He llevado de viaje (mi juguete sexual), sí. Me lo han encontrado también en la valija, en la aduana. Me estaba yendo a ver a mi ex novio, que vivía afuera en ese momento, y me llevé (mi juguete sexual) en mi equipaje de mano para que no se pierda, porque corre riesgo. Es que tengo uno hace años que amo. Lo tenía en mi valijita, lo pasé (por la cinta), pero me abrieron la valija a pesar de que traté de que no saltara y lo vieron igual. Cuando me iba, una mujer de la policía aeroportuaria le dijo a la otra ‘¿viste lo que tenía?’. Y yo la miré y le dije ‘¡sí, y qué!’. Y seguí caminando”, remató divertida en esa oportunidad.