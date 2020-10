Camila Perisé en su peor momento: problemas de salud y financieros le impiden salir adelante

Luego de triunfar y ser reconocida en la década de los ´80, Camila Perisé decidió dejar todo de lado y viajó a Nueva York y España en donde trabajó de otros oficios sin que nadie la conociera.

En la actualidad la ex vedete enfrenta una complicada situación porque desde hace tiempo, Perisé padece serios problemas de salud a partir de una mala praxis médica.

Este no es sólo el problema de la mujer que vive con su marido el Chino Fernández en Pergamino, porque también los inconvenientes son de índole económica.

Esta realidad actual de Camila Perisé se conoció gracias a un informe de “Confrontados” (El Nueve) que despertó la solidaridad del ambiente artístico. Por todo lo expuesto en la nota periodística Mirtha Legrand se comunicó de inmediato con Carlos Monti para realizar una donación.

Monti, luego del informe sobre la vida de Perisé comentó: “Ayer terminó el programa y me llamó Mirtha y me dijo que quiere colaborar, quiere donar porque siente la obligación de hacerlo con una persona tan querida como Camila. Entablamos un diálogo con ella, Yuyito González, Romina Gay y gente desconocida que se comunicaron conmigo, que me pedían el número de la cuenta para colaborar. Lo importante no es solo el dinero que los va a ayudar a sobrellevar este momento, sino también el tema de la salud que es fundamental, porque necesita recursos para la recuperación”, dijo.

Sorprendida por la solidaridad de la gente Camila comentó: “Me conmueve el amor. La verdad nunca me imaginé que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera, y me hace realmente muy feliz. Sé que Mirtha Legrand está preocupada y nos va a hacer una donación, y no me extraña porque ella siempre fue muy generosa. Yo la quiero mucho. Llamó mucha gente con la que no hablábamos hace tiempo”, finalizó.