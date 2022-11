Camila Homs y un look atrapante desde una bodega mendocina

Camila Homs sigue recorriendo distintos rincones de Mendoza. Toda una enomorada de nuestra provincia, de sus eventos, de la moda, el vino y las montañas, compartió varias fotos de otra de sus visitas a una bodega de nuestra tierra. Además, contó que extraña mucho a sus pequeños hijos.

En su cuenta de Instagram, en sus historias, la ex mujer de Rodrigo de Paul posteó una serie de imágenes y un video. En una de ellas, compartió una foto donde se encuentra junto a sus niños Francesca y Bautista y escribió: “Lo que los extraño”.

También en sus historias de Instagram, Camila Homs mostró el look elegido para pasar un rato placentero desde una bodega de nuestra provincia. Con un enterito de jean, gorra negra, impecables uñas negras, la modelo posó degustando un rico trago, con las viñas detrás de testigo.

Además, en su perfil, la ex mujer de Rodrigo de Paul compartió dos imágenes modelando un particular look junto a otro paisaje de Mendoza, desde otra bodega.

“Mendoza y sus bodegas”, escribió la modelo junto a las fotos, donde sorprendió con un atuendo canchero, de colores muy claros, remera musculosa tejida al crochet, babucha, sandalias de tiritas, completando todo con un sombrero de paja y anteojos de sol redondos, todo dentro de la gama de los marrones claros.

La publicación cosechó más de 52 mil “Me Gusta” y muchos mensajes de sus seguidores que la llenaron de piropos. “Sos la más linda”, “Belleza absoluta”, “Reinisima”, “Podrán ser así de bellas? Una barbie”, fueron algunos de los elogios que recibió la modelo.

Además, hace unos días, Camila Homs, desde otra locación mendocina, levantó la temperatura con un microbikini de color verde limón. En la imagen, la modelo aparece tomando sol frente a un viñedo y el plano que escogió hipnotizó a todos.