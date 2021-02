Britney Spears habló de su triste vida, luego del estreno de su conmovedor documental

“No importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente”, así se expresó en las redes sociales Britney Spears luego del estreno de su documental.

“Framing Britney Spears”, es el documental que muestra descarnadamente el control que Jamie Spears, su padre, tiene sobre ella desde hace 12 años.

Estancada profesionalmente por la disputa legal que mantiene con su padre, la estrella del pop manifestó en Instagram: “¡¡¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas… Todos tenemos tantas vidas diferentes y hermosas!!!”, agregó.

Luego la rubia se refirió a su salud mental y dijo: “Siempre amaré estar en el escenario... pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal. ¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria!”.

Desde hace varios años, el padre de la cantante controla la vida de la joven en todos sus aspectos y Britney comenzó, hace tiempo, una batalla por recuperar su vida y su dinero para salir finalmente de la tutela judicial ejecutada por su progenitor.

También el novio de la cantante, Sam Asghari atacó a su suegro horas antes del posteo de la artista calificándolo de idiota.

La carrera de Spears está trabada por la situación y el abogado de la rubia, Samuel D. Ingham III, afirmó ante el tribunal de Los Ángeles, que su cliente sentía pánico a su padre y que, mientras durada la situación de control, no pensaba volver a los escenarios.

Redes de Britney Spears

Por su parte, el padre de Britney se defendió de las acusaciones al decir en CNN que su acción sólo intentaba proteger a su hija de “aquellos con intereses egoístas”: “Amo a mi hija y la extraño mucho. Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente”, afirmó.

El abogado de su ex esposo y padre de sus hijos Kevin Federline sostuvo: “Kevin no tiene nada que ver con que Britney y sus abogados soliciten la destitución de Jamie como curador. Se ha mantenido al margen de los problemas de tutela. Cree que Jodi Montgomery ha hecho un trabajo admirable y no tiene otra posición que declarar con respecto a la tutela”, comentó a un medio estadounidense.

El actual novio de Britney, Asghari quien apoya la petición de la rubia, envió un mensaje a los fans de la cantante que quedaron shockeados al ver el documental. “Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, dijo el joven a la revista People.