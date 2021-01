Brenda Asnicar enamoró a sus seguidores en una foto donde se convierte en mariposa

Con miles de fotos y momentos inolvidables sobre su día a día, Brenda Asnicar ha ido mostrando poco a poco su nuevo yo en el 2020. Ahora, con el 2021 a flor de piel, la joven no piensa aflojar en la floreciente personalidad que se muestra como una nueva y desconocida faceta de la cantante.

Desde su separación y divorcio de su ex marido Alejandro De Angulo, con quien se casó en 2017, y su nuevo romance (ya consolidado) con el rapero Duki, la joven ha podido descubrir nuevas formas de ver la vida. De lleno con su música, Brenda se encuentra trabajando exhaustivamente para producir y estrenar los nuevos temas que van surgiendo en la creatividad de esta nueva vida.

Es por eso que comparte, también como un juego con sus seguidores, fotos en la cama, paseando por la calle en pijamas, disfrutando de una siesta, trabajando en la oscuridad con luces neón; en resumen, inusuales formas de trabajo que parece suelen tener resultados positivos y productivos para terminar su nuevo álbum.

En una de sus últimas fotos, la cantante compartió una tarde en pileta, acompañada por sus mascotas y no pudo evitar hacerlas parte de su trabajo. Nelson y Tatino se sumaron al trabajo. “Parece que no, pero estoy laburando solo que lo vi a @nelsoncongente y no pude evitar apretujarlo en el entre tiempo y tatino que es mi sol más preciado”, escribió Asnicar en la publicación.

Junto a sus dos mascotas.

Las alas de Brenda

Pero en una más reciente publicación, la joven superó los 80 mil likes con una peculiar idea de edición que dejó delirando a muchos de sus 1.1 millones de seguidores. En la foto puede verse a Brenda apoyada en una columna, con la misma bikini llena de tiras animal print con la que sale en la foto anterior.

El gran adorno son dos enormes alas lilas de mariposa. “Me llevas a volar???”, les escribió su novio, que seguro quedó prendado con la escultural figura y sensual pose de la cantante.