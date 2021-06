Braulio Assanelli, el último ganador de La Voz Argentina, confesó que la pandemia afectó terriblemente su despliegue profesional

Con la nueva y esperada temporada de La Voz Argentina, muchos se han preguntado que fue del último ganador del certamen, por allá en 2018. Braulio Assanelli fue contactado por Revista Paparazzi para conocer como va su presente laboral y cuales habían sido los beneficios conseguidos por ganar el certamen abierto de canto. Pero parece que, como muchos, las restricciones y paros realizados por la pandemia de coronavirus le afectaron terriblemente.

Según contó el músico, actualmente vive un duro presente, con pocas ofertas y una carrera frenada. “Con la pandemia se enfrió mucho mi carrera, que venía con un calor tremendo, de hacer un show cada dos o tres días pasé a no tener nunca más un show”, explicó cuando fue consultado.

El mundo del entretenimiento y espectáculos fue uno de los más afectados por la pandemia, debido a que no se permitían funciones abiertas o que reunieran a grandes multitudes. “Fue desesperante en un principio”, confesó Assanelli, aunque finalmente lograron salir a flote con una idea que seguía involucrando la música. “Después lo supimos manejar porque trabajo con un equipo, hay gente que me tiraba ideas y supimos salir”.

“Abrí dos academias de música y clases para adultos y para niños. Fue lo que hice en Uruguay y es lo que me sostuvo”, explicó sobre el proyecto que realizó durante la pandemia.

Así fue su audición en 2018:

Siempre para adelante

Sin embargo, explicó que el paro le frustró muchas buenas posibilidades que se le habían presentado en el momento. “Mi vida podría haber sido distinta en caso de que no estuviera la pandemia. Hubiera tenido otras oportunidades que no se me habrían suspendido, como dos viajes más a México que tenía para hablar con productoras y discográficas de allá”, contó sobre unas oportunidades que habrían influenciado enormemente en su camino como cantante.

Pero sin desanimarse, citó a Diego Maradona, demostrando que está decidido a seguir cumpliendo su sueño: “No sé si me cortó las piernas. Capaz que me cortó una, por decirlo de alguna manera”. Agregó: “Tuve un golpe duro, el cual lo soporto y lo voy a estar aguantando hasta que me muera. Y voy a seguir caminando con una pierna sola, si es posible”. Tal vez pronto se puedan escuchar nuevas canciones de Braulio.