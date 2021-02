Brad Pitt fue sorprendido por una videollamada repleta de “Jennifer Aniston”

Hay cosas que no pueden superarse y una de ellas son Brad Pitt y Jennifer Aniston, la pareja más famosa del 2000. Aunque ya hace más de 15 años que firmaron el divorcio, que fue seguido por la era de Brangelina, muchos fans continúan con la ilusión de que esta pareja volverá en algún momento a ser lo que era. Y en los programas de Estados Unidos saben como sacarle jugo al tema.

En este momento, existe en el país del norte una famosa red social llamada Clubhouse, que se encarga de organizar charlas de conversación entre grupos de personas. Pitt participaba de una de ellas, que en realidad trataba el tema de problemas con la contaminación, “Climate Impact Production”, cuando fue sorprendido por miles de caras de su ex mujer.

Antonio Poveda, que es parte de Cosmopolitan España, contó que se les ocurrió la idea de participar de la reunión virtual, pero el chiste iba en poner todos en su foto de perfil alguna cara de Jennifer.

Internet

“Tu imaginate que en esa charla, mientras habla Brad Pitt, de repente aparecen 40 caritas de Jennifer Aniston, es que menuda fantasía. Y eso hicimos”, contó el periodista Murad Odeh, que se unió a la broma.

El primer reencuentro de Brad y Jen

Esta no es la primera vez que la ex pareja se encuentra de forma virtual, al menos a los ojos del público. Hace un tiempo ambos actores fueron parte de una interpretación donde debían leer los diálogos y actuar como una pareja.

El encuentro era una lectura de Fast Times at Ridgemont High, con muchas otras estrellas y organizada por

Matthew McConaughey, que formaba parte de la interpretación, comentó riendo el tema algunos meses después en What Happens Live: “Podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad. Bronceado palpable. Sí, era tan palpable. No, en realidad, no me di cuenta hasta después, cuando la mayoría de los temas trataban sobre eso, o sobre ello”.