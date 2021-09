Bien argento: Michael Bublé se mostró en sus redes tomando mate y habló de las bondades de la Argentina

En diez años de matrimonio con Luisana Lopilato, Michael Bublé adoptó varias costumbres argentinas. No importa que la familia esté instalada en Vancouver, Canadá, hay cosas que no cambian más allá del lugar en el que se encuentren.

Así como la actriz toma mate a diario, el cantante también le tomó el gusto a la infusión tan característica de nuestro país. Tanto le gusta que decidió dedicarle un posteo en sus redes con un guiño a su esposa y a las bondades de esta tierra.

“Muchas cosas geniales vienen de Argentina, como Luisana Lopilato y el mate”, escribió junto a una foto en la que se lo ve con su set matero. Mientras que la protagonista de Rebelde Way respondió: “Lo sé, mi hora favorita con vos son nuestras mañanas con mate”.

Desde que se casaron, el 31 de marzo de 2011, la pareja decidió establecerse en Canadá, el país de origen de Bublé y viajar cada año a la Argentina de visita. Se suponía que durante 2020 Luisana iba a pasar varios meses en Buenos Aires por la temporada teatral de Casados con hijos, pero a como a raíz de la pandemia no se pudo llevar a cabo no solo no viajó, sino que invitó a sus padres y a su hermano Darío a que se mudaran con ellos para tenerlos cerca.