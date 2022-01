Benjamín Vicuña se tomó una foto con una fan y su reacción se volvió viral

Este verano, un mar de usuarios en las redes sociales han sigo punto de viralización luego de haberse encontrado a sus famosos favoritos. Hace algunas semanas, Rodrigo de la Serna se convirtió en tendencia en Twitter luego de haberse encontrado con una fan y respondido a su fotografía con ella bromeando sobre La Casa de Papel.

Ahora, el encuentro resultó ser mucho más íntimo entre otro actor del medio una fan emocionada que no dudó en mostrar sus tiernas fotografías. Y se trata del chileno y ex pareja de la China Suárez, Benjamín Vicuña, quien fue foco de comentarios en la red social del pajarito.

El actor estuvo de paseo por la costa y fue entonces cuando Cinthia Rebeca (@cinre_) se acercó al actor de ATAV para poder conseguir una fotografía con él. Lo que menos pensaba es que iba a obtener una reacción inesperada de parte de la estrella.

La joven compartió el momento en que conoció a Benjamín Vicuña y se volvió tendencia. / Fotografía: Twitter (@cinre_)

“Claramente voy a presumir estás fotos”, escribió la joven en su perfil, acompañando el mensaje con dos fotografías con Benjamín.

En las imágenes, ambos posaron de espaldas al mar, mientras él pasaba su mano por la cintura de la joven. Aunque lo que más sorprendió y enterneció a los usuarios de la red fue la forma en que Benjamín miró a la joven mientras ambos sonreían.

“Así como lo ven como me miró, es un amor, desde que lo miré a ver si era él, me miró y ya tiró sonrisita, cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle pero no lo puedo creer!!”, escribió en otro mensaje del mismo hilo la usuaria.

Claro que el post no tardó demasiado tiempo en conseguir repercusión y juntó más de 61.4 mil Me Gusta en la red, además de 2.575 tweets citados que remarcaban este tierno gesto.

"Cuando le pedí la foto, sonreía y parecía más tímido y nervioso que yo, no sabía ni que decirle pero no lo puedo creer!!”, escribió la joven. / Fotografía: Twitter (@cinre_)

“Cómo te va a mirar asi!!!! ni a la mismísima pampita”, “Vicuña me llega a mirar así y le doy hasta mi alma”, “Mírame así y te dejo engañarme en un motorhome”, decían algunos tweets.

Otros bromearon diciendo “Igual yo me tomaría la píldora del día después. Por si acaso”, “Yo ahi nomas clavaba un gracias x estas vacaciones amor en ig”, “Es verdad que con ese abrazo te dejó embarazada???”.