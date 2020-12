Barby Silenzi rompió el silencio sobre el El Polaco y contó que está destruida por la crisis de pareja

Finalmente y luego de varios rumores y desmentidas, Ángel De Brito a través de su cuenta de Instagram confirmó la separación de El Polaco y Barby Silenzi.

También fue la influencer Juariu, quien dio pruebas del mal momento que vivía la pareja luego de recuperarse de coronavirus y de las veces que Silenzi dejó la casa que compartía con el cantante.

Ahora con la confirmación y con Sofía Pachano como posible tercera en discordia, Barby habló y comentó cómo se siente en este complicado momento.

Barby Silenzi en redes

Ángel de Brito fue quien le envió un mensaje a la joven y en su programa del Trece comentó: “Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: ‘en guerra no, separados sí’. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida”, aseguró el conductor.

Si bien ella reconoció el mal momento, llamó la atención que El Polaco sigue negando la separación y, sobre esto De Brito dijo: “Ella se fue a un departamento con la bebé. Él se quedó en su casa”. Es más el cantante publicó, este fin de semana una foto con Barby al lado del arbolito.

Más allá de los rumores por su acercamiento a la hija de Aníbal Pachano, Silenzi se habría enojado con el cantante por una fiesta a la que asistió organizada por Fede Bal y en donde El Polaco habría dicho que estaba soltero.