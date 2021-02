Barby Silenzi le contestó a quienes la critican por tomar cerveza mientras amamanta a su hija

Barby Silenzi y El Polaco todos los días están en las portadas de chimentos. Tras hacerse pública su separación, aparecieron fotos de ambos en un bar pero lo que llamó poderosamente la atención fue que la bailarina, que justo sale amamantando a su bebé, está tomando cerveza.

Hace 8 meses, la mediática y el músico fueron papás de Abril; la postal familiar llegó a los medios y por las críticas en redes sociales es que en “Nosotros a la mañana” debatieron al respecto. “Hay polémica por esta foto de Barby Silenzi tomando cerveza, generó repudio en las redes”, dijo el Pollo Álvarez.

Además, compartieron el testimonio del doctor Diego Montes de Oca en el que explica por qué no se debe tomar alcohol mientras se da la teta: “Está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Y un consumo excesivo puede causar convulsiones y muerte en lactantes”.

El conductor lanzó: “Está pésimo entonces, es un doctor el que lo dice”. E inmediatamente Karina Iavícoli se comunicó con Silenzi, quien se defendió.

“La verdad es que yo no veo nada malo por un vaso de cerveza. Me molesta porque nadie sabe nada de mi vida. No me interesa lo que digan. Creo que lo que llama la atención es que justo le esté dando de amamantar y que en ese momento esté tomando”, sostuvo la ¿ex? mujer de el cantante de cumbia.

La panelista del programa sumó: “Esa foto no es nueva pero ayer se encontró con El Polaco y está tomando vino en la foto”.

Luego, en “Los ángeles de la mañana” retomaron el asunto y Barby siguió con su defensa y explicó: “Yo consulto todo con mi pediatra, Abril tiene ocho meses y ya come un montón. Tampoco es algo que hago todos los días”.