Barby Silenzi enloqueció con lencería a lunares frente a un espejo y resaltó su tremenda figura

Barby Silenzi hace arder las redes sociales cada vez que comparte nuevo contenido y esta vez no fue la excepción. En sus perfil de Instagram, la pareja de El Polaco compartió una foto frente al espejo dejando en claro que tiene uno de los cuerpos más bellos.

La bailarina posó con un conjunto de lencería color rosa chicle y lunares negros que hizo ratonear a sus más de 225 mil seguidores.

Barby Silenzi

De costado, en el reflejo de un espejo, súper sexy, Barby cautivó luciendo un corpiño con bordes blancos y una colaless con voladitos muy diminuta.

La publicación ya sumó más de 10 mil “me gusta” y recibió halagos como: “Tremenda exquisitez a la vista”, “Si te agarro contra esa pared !!!!!” y “El lomo de esta chica”.

Barby Silenzi sedujo frente al espejo.

Lo cierto es que esta foto fue un adelanto del material de Barby Silenzi para una plataforma exclusiva para adultos.

A punto de los 40, Barby Silenzi vistió el look de novia más jugado en paños menores

Barby Silenzi le puso calor a las redes sociales con un video más que picante, en donde lució un velo para una boda pero en ropa interior.

Su relación con El Polaco puede tener altibajos, pero ella siempre se mantiene firme y enfocada en su carrera. Esto quedó demostrado en este miniclip donde lució un velo para casarse, pero lo que sorprendió es que faltó el vestido: lució ropa interior y su físico impecable.

Lo cierto es que la figura que tiene Barby Silenzi a sus 39 años es envidiable y sus fans son los primeros en hacerle saber lo conservada que se mantiene. La cintura y sus caderas marcan las grandes curvas que posee.

Como en casi la totalidad de sus publicaciones en las redes sociales, la bailarina no hace más que deslumbrar y provocar halagos y piropos de sus miles de fanáticos. En las imágenes, la morocha deleita con sus figura y sus diferentes look, desde vestidos de noche, conjuntos eróticos y distintos trajes de baño, todos diminutos, que destacan cada una de sus curvas. Además, la novia de El Polaco no tiene problemas en compartir también momentos de su vida familiar y de sus hijas.

Barby Silenzi y su increíble figura.

Barby Silenzi en los Premios Carlos.

