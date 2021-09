“Bake Off”: Damián Betular adelantó detalles de cómo será la nueva y “desafiante” temporada

Desde este lunes, la pantalla chica tendrá un nuevo reality gastronómico para ver y tentarse. Telefe estrena la tercera temporada de “Bake Off” y los mendocinos lo podremos ver a partir de las 23.00, en Canal 9 Televida. Nuevos episodios de la competencia de pastelería amateur están a punto de arrancar y los fanáticos del formato están ansiosos.

Paula Chaves vuelve a conducir el desafío que reúne a pasteleros de todo el país, el cual tiene en la mesa de jurados a los talentosos Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen. Además, de Dani La Chepi quien fue anunciada como la host digital que mostrará qué sucede en el detrás de escena.

Mientras todos queremos ver el arranque de “Bake Off Argentina 2021”, Betular confió algunos detalles de cómo será esta tercera temporada que será más determinante que la anterior, en la que Samanta Casais debió ser removida del puesto ganador porque ya contaba con experiencia profesional en el mundo de lo dulce.

El chef y pastelero que la rompió con su actuación en “Masterchef Celebrity” hizo una comparación entre ambos programas culinarios y rescató el talento que hay en Argentina: “El Celebrity ya tiene su personaje instalado, lo que es lindo acá es que el casting es maravilloso, hay una cantidad de oficios y perfiles súper distintos que son increíbles”.

En una charla con la Once Diez compartió detalles de los participantes: “Hay gente que nació en el 2000, tenemos uno de 18 años. Pero me llamaron mucho la atención todos, porque los oficios que tienen, no tienen nada que ver, y la gente llega a la pastelería de otras formas con Internet, con Youtube, es increíble cómo aprendieron la pastelería”.

Sobre los dones pasteleros de los concursantes, resaltó que “la vara está altísima” y que para encontrar al mejor pastelero amateur hay muchísimas aristas “algunos tienen una fortaleza o una habilidad que pueden ser postres, tortas, pasteles, estructuras. Son semanas muy muy intensas”.

Cuál es la complicación de Bake Off Argentina 2021

Damián Betular es el jurado más reconocido por los televidentes y el más ingenioso, su humor frente a cámara es único y en cada emisión nos volverá a hacer reír con sus ocurrencias y looks. Pero también es muy profesional y tajante con la consigna del día.

Durante la entrevista, el pastelero confió que esta tercera temporada será más complicada. “El programa ya tiene una prueba técnica y una creativa, como cuando se emitía semanalmente, pero esta nueva etapa tendrá tres nuevos desafíos porque el formato es diario. Cada participante tendrá que pasar cinco pruebas”.

“Bake Off” irá de lunes a jueves y las noches de domingo se verá la gran gala de eliminación, a diferencia de sus emisiones anteriores que solo salía al aire los días domingo.

Respecto a cómo debería ser el mejor pastelero, Betular contestó al aire del programa radial: “Si me preguntás qué tiene que tener el ganador de ‘Bake Off’, yo digo paciencia para aguantarnos primero y segundo ganas de ganar. A veces se confunden porque la palabra competencia es odiosa y la verdad es que ir ahí es ir a ganar, para hacer amigos ya tengo, ahí a volverme loco voy a ganar”.