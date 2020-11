Nadie está a salvo de los hechos de inseguridad, por más que seas una persona reconocida o famosa. En la tarde de este jueves, el periodista Baby Etchechopar fue víctima de un asalto cuando dos motochorros lo abordaron violentamente a la salida de Radio Rivadavia, lo golpearon y le robaron.

Tras ser atendido en una clínica de San Isidro, el conductor contó que tiene una luxación en el hombro. También se informó que uno de los delincuentes fue detenido.

Al salir de la clínica, Baby se detuvio un momento y diálogo con Mauro Viale, su compañero de A24 sobre lo ocurrido: “Salgo de la radio y un tipo grandote viene de atrás corriendo, me empuja y me tira y caigo sobre el hombro. Empezamos a forcejear, me sacó el reloj, pero lo recuperé. En el tiempo que estuvimos forcejeando, la policía se puso las pilas y laburaron bárbaro. A una cuadra lo agarraron y está preso”, expresó.

Luego, Baby mostró la foto del delincuente que lo golpeó y robó, que fue detenido por la Policía de la Ciudad: “Es un ocupa, pero lo malo es que si no me apuro a hacer la denuncia lo liberan”, explicó el conductor, quien detalló que la denuncia es por “robo y lesiones”.

Consultado por la secuela física que le quedó del violento robo, el periodista de radio y televisión contó: “Tengo una luxación en el hombro, que duele muchísimo, me vine a atender con mi médico, Freire, creí que me iban a operar. Es un sobrehueso, a la edad nuestra caemos como podridos. Estoy bien, gracias por sacarme porque me llamó muchos familiares para ver si estaba internado y nada que ver. Ya tengo el alta para ir a casa”.

Viale le preguntó cómo estaba de ánimo, a lo que Etchecopar respondió: “Estoy acostumbrado, uno siempre dice la saqué barata, a vos te pasó...”, le dijo Baby, de 67 años de edad, recordando que en marzo de 2012 fue asaltado en su casa de San Isidro y se defendió a los tiros, matando a uno de los ladrones. En el hecho su hijo resultó herido, y la Justicia dictaminó que el periodista actuó en “legítima defensa”.

Más tarde, dio detalles de lo sucedido: “Iba caminando por Arenales, cuando cruzo la calle viene una moto y se tiraron encima mío para sacarme el reloj. Fue al voleo”, aseguró Baby, tirando por tierra cualquier especulación.

Indignado, el conductor de Radio Rivadavia y A24 lanzó: “Me lo hacen a mí o a una persona de 80 años”.

Por último, Baby aseguró que a pesar del dolor, no detendrá sus compromisos laborales: “Voy a laburar, soy igual que vos, Mauro, somos dos enfermos y locos. Es más fuerte que nosotros. Esta noche voy”.