Aseguran que la hija mayor de Nicole Neumann tiene coronavirus

No han sido horas fáciles para Nicole Neumann. Este lunes, la mujer de 39 años le puso fin a las especulaciones al confirmar que su empleada doméstica tenía coronavirus. Posteriormente, la modelo contó en el programa Nosotros a la Mañana que ella también tienen Covid-19 y que está transitando el virus sin síntomas, junto a sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (6), de quienes se limitó a decir que se encuentran bien y que no se habían hisopado.

Este martes, Nicolás Magaldi aprovechó que tiene a Mica Viciconte en su panel para saber cómo lo afectó a Fabián Cubero la situación, dado que no pueder ver a sus niñas, y prefirió la reserva. “Le deseo lo mejor, que se recupere. Yo convivo con Fabi y quiero mucho a sus hijas. No me voy a meter en esto”, dijo la panelista de El show del problema.

Posteriormente, el conductor lanzó una bomba que dejó a todos con la boca abierta: la hija mayor de Nicole y Cubero, Indiana, de 11 años, también habría dado positivo. “Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián y voy a reservar la información porque a Mica no le podés sacar ni una palabra. Acá no estamos con tibiezas ni durezas, estamos informando porque acá hay una familia. No estamos de un lado ni del otro”, comenzó diciendo el conductor de El Nueve.

Luego, bajo una atenta y seria mirada de Mica Viciconte, Nicolás Magaldi desarrolló la información: “Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no. Y la del medio no se hisopó por temor. Gracias a Dios está bien. Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole, desearle una pronta recuperación”.