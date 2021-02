Aníbal Pachano contó qué le parece la relación de Sofía con Santiago Ramundo

Luego de unas extensas vacaciones en México y cientos de rumores sobre un novio que la esperaba, Sofía Pachano blanqueó la relación con Santiago Ramundo y se mostró muy feliz en sus redes sociales.

Enterado de la noticia su padre, Aníbal Pachano habló con la angelitas de “LAM” (El Trece) y dijo: “Yo estoy súper feliz, me encanta la pareja. Se han bancado mucho tiempo a la distancia, y eso es importante para una relación. Me encanta que Sofía esté bien, están contentos y eso me pone feliz”, dijo el participante del reality “Corte & Confección” (El Trece).

Si bien el ex jurado del Bailando no lo conoció personalmente al novio de su hija espera ansioso el encuentro con ambos: “Hablé con él por videollamada, me cae muy bien”.