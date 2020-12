Ángela Torres reveló que desde hace 5 años tiene una “relación poliamorosa”

Florencia Peña fue la primera personalidad de la farándula que confesó que practica el poliamor con su pareja Ramiro Ponce de León. Ella abrió las puertas para que otros se animaran a contar sus experiencias y la reciente revelación viene de la mano de Ángela Torres: “Tengo una relación poliamorosa hace 5 años”.

En “Nadie dice nada”, la nieta de Lolita Torres contó que sigue en pareja con Pepo Maurizi y que desde hace mucho tiempo exploran terrenos distintos del amor. “Tengo una relación poliamorosa hace 5 años. Corta la bocha. En mi forma de ver, no hay otra forma de tener un vínculo, por lo menos ahora. Eso puede transformarse”, confió en el ciclo que se transmite por Youtube.

Ángela habló con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota y fue a fondo con el acuerdo que mantiene con su pareja. Ella explicó que en el siglo XXI los jóvenes se atreven a explorar en temas en los que antes no lo hacían porque “sentías que estaban mal” y reflexionó: “Hoy en día te las podés preguntar, cuestionar, investigar un poco más lo que te pasa, porque somos un poco más libres”.

Tras asegurar que se siente amada por Maurizi “con todo su corazón”, comentó: “Creo que la clave es la comunicación. Nosotros hemos encontrado la forma de charlar el uno con el otro, entendiéndonos, con mucho amor, acompañándonos. Y tenemos muy en claro que somos amigos y que queremos compartir la vida. Yo amo a su familia, él ama a mi familia. Él es mi amigo y tenemos un vínculo sexo-afectivo”.

Sobre los celos, la hija de Gloria Carrá respondió: “No nos contamos lo que hacemos. Pinta cuidarnos para ciertas cosas, para no lastimarnos. Si él quisiera saber, me puede preguntar y viceversa, pero no es la idea ser morboso con el tema”.