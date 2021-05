Ángel de Brito no está de acuerdo con su reemplazo y criticó a Guillermina Valdés: “Sácate...”

Este martes arrancó oficialmente Showmatch La Academia y también las polémicas dentro y fuera de la pista. Ángel de Brito es uno de los jurados del certamen, pero no estará durante el primer ritmo tras haber dado positivo de coronavirus durante su estadía en Miami. Su reemplazo será Guillermina Valdés, pero aparentemente el conductor de Los Ángeles de la Mañana no está muy conforme con que ocupe su lugar y se lo hizo saber en Twitter.

De Brito no dudó en hacer uso de las redes para hacerle saber a la mujer de su jefe que no le gustó su presentación y que le aburrió el juego entre Marcelo Tinelli y Guillermina en su ingreso a la pista.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes. (Instagram)

“Guillermina sácate el caset”, escribió el conductor de LAM y explotaron los comentarios en la publicación. La mayoría de los usuarios se mostró de acuerdo con el periodista de espectáculos y criticaron la participación de la empresaria en el jurado que integran Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Las críticas de Ángel de Brito a Guillermina Valdés. Gentileza.

La modelo ingresó con todo este martes a la pista. Apostó por un enterito estampado para su debut como jurado de La Academia. Guillermina entró después de Jimena Barón y rompió el hielo con el beso apasionado que le dio a Marcelo Tinelli, el que descolocó al conductor y se mostró orgulloso de tener a su mujer en la pista.

“El otro año me dejó garpando con un desfile”, le dijo Marcelo a Guillermina y le pidió que muestre su figura. “No fue un tema de feminismo, sino que lo pasa es que siempre fui la peor desfilando, piso huevos”, dijo la modelo.

Finalmente, la actriz desfiló, pero llamó la a atención una frase que lanzó, con la que dejó en evidencia los celos de Tinelli: “La verdad es que pensé que me ibas a ver tan ajustada que no me ibas a hacer desfilar”.