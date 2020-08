Ángel De Brito ironizó sobre la falta de mensajes políticos de Luli Salazar en Twitter y la rubia respondió

Este jueves en el programa “LAM” (El Trece), su conductor Ángel De Brito y su equipo de “angelitas” hablaron de Luciana Salazar y su falta de “bombas” políticas con las que hacía explotar a los dirigentes durante 2019.

“Mientras estaba el gobierno anterior era durísima en Twitter, tenía toda la información del mundo. Tiraba bomba, bomba, bomba, pero no se reconoce como oficialista”, comentó el conductor de LAM.

“No tira esos bombazos como tiraba antes”, agregó el conductor del Cantando dando a entender que “se le cortaron las fuentes”.

Enterada de los comentarios de De Brito, Luciana Salazar no se quedó callada y contestó vía Twitter: “Es que Ángel no sigue a nadie en Twitter entonces no se entera de todo lo que escribo, ni de la primicia que anticipe hace dos dias, ni de la que acabo de publicar”.

El tuit al que hacía referencia Luli es “¡Siguen las internas! CFK furiosa con su consorte porque nunca aprobó que Beraldi integrara la Comisión”. Luego de unos minutos el conductor le respondió: “Perdiste fuerza como influencer política”.