¿Qué le pasa a Andy Kusnetzoff? “El programa me exige una energía y necesito estar al 100 por ciento”

Luego de ser diagnosticado con COVID 19, Andy Kusnetzoff se recuperó lentamente luego de permanecer internado y aislado lejos de su familia a fin de evitar contagiar a su mujer y a su pequeña hija.

Ahora recuperado, el ex CQC volvió a la radio con “Perros de la calle”, pero no hizo lo mismo con la televisión porque decidió esperar un poco más para sentirse mejor al cien por ciento.

Esta decisión del conductor habría molestado a las autoridades del canal de las pelotas, según comentó Ángel de Brito en su programa de El Trece.

El conductor de “LAM” dijo: “Andy no está haciendo su programa PH y también levantaron las repeticiones porque en el canal están bastante enojados con él porque decidió no trabajar más. Que está en todo su derecho ¿no…Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración. Se alquiló un departamento para aislarse de su familia y recién retomó hace poco la radio”, dijo el también conductor del Cantando.

Luego fue el mismo Andy quien salió a desmentir la mala relación con Telefé y se refirió a su regreso los fines de semana: “PH es un programa que disfruto mucho hacer y del cual estoy muy orgulloso. Pero como conductor y productor me exige una energía para la que necesito estar al 100%. Por suerte, Telefé me acompaña, y antes de fin de mes seguro estaré al aire”, dijo el conductor minimizando los rumores.

Luego Kusnetzoff se refirió a los momentos críticos que pasó contagiado de coronavirus: “Aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora. Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxígeno tenés porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”, finalizó.