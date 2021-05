Andrea Rincón recordó sus noches de exceso y su pasado en la calle: “Me he despertado con desconocidos”

Andrea Rincón estuvo como invitada en PH y recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar durante su adolescencia. La echaron de su casa y estuvo en situación de calle.

La actriz estuvo invitada junto a Sofía Gala, Paulo Vilouta, CAE y Agustín Rada Aristarán. Cuando llegó la sección llamada “Punto de Encuentro”, allí el conductor Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al frente aquellos que “alguna vez al despertar no sabían muy bien dónde ni con quién estaban”.

Rincón pasó y relató una noche para olvido. “La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia; me da mucha vergüenza”, dijo.

“Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme ‘¿quién es esta persona? ¿Cómo llegó? ¿qué pasó anoche?’”, siguió contando ante la estupefacta mirada de los demás invitados.

Andrea Rincón invitada en P.H. .

Luego, contó que en otra oportunidad se despertó a las dos de la tarde en el piso de un boliche, sin recordar cómo había llegado antes de que la gente de limpieza la despertara. Ante la duda si Andrea habría podido sufrir algún tipo de abuso, Sofía Gala consultó: “Sentías que tenías algo físico, que te hiciera pensar que...”, Rincón siguió su relato: “Yo me bañaba, me tocaba nada o sea... Me acuerdo cómo llegué el boliche, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Me cuentan de un incidente en el boliche de dos pibes que yo salía con uno y el amigo que no sé algo que pasó y yo me fui a esconder literal. Se ve que me escondí y del pedo que tenía me dormí” concluyó la actriz.

Todos estos excesos de la ex Gran Hermano vienen precedidos de una difícil situación familiar en la que su padre la echó de su casa y tuvo que sobrevivir en la calle: “dormía en una plaza y a veces en casa de amigos”.

Finalmente y para quitarle drama a la situación aseguró que en la actualidad tiene una buena relación con su padre: “Nos llevamos bien porque hicimos terapia un año mano a mano con mi viejo y nos hizo bien”.

Actualmente, la actriz se encuentra disputando el certamen de cocina “Masterchef Celebrity 2” en la que esta noche protagonizará una nueva “Gala de Eliminación” junto a Alex Caniggia, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, María O´Donnell y Dani La Chepi, quienes por sus desempeños esta semana se llevaron el delantal negro y deberán lucirse para seguir adelante.