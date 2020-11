Ana Rosenfeld fue suspendida por faltas a la ética y violación del secreto profesional en el caso de Juan Darthés

Finalmente se supo que la abogada Ana Rosenfeld no podrá ejercer por un año luego de la denuncia, en 2018, del letrado Francisco Onetto ante el colegio de abogados.

Según el denunciante Rosenfeld vulneró el secreto profesional y el Código de Etica por declaraciones que realizó justificando el por qué renunció al patrocionio de Juan Darthés en la causa civil contra Calu Rivero (en la causa 8105/18 “P, J.R c/ R.C.S. s/ daños y perjuicios”, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 38).

Sentencia a Ana Rosenfeld

Frente a este panorama el 20 de noviembre de 2019 el Colegio Público de Abogados decidió suspender pòr un año la matrícula de la Dra Rosenfeld, pero Rosenfeld presentó una apelación contra esa resolución de la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados.

Finalmente este martes 24 de noviembre de 2020 la sanción contra la nueva panelista de LAM (El Trece) fue confirmada.

Todo sucedió luego de que la actriz Thelma Fardín denunciara a Darthés por violación. En ese momento la letrada dejó de representar al actor pero el verdadero problema surgió por comentarios y declaraciones de la abogada de los famosos con relación al caso.

Algunas de las declaraciones que hizo en distintos medios fueron las siguientes:

- “Sí. Yo si me siento defraudada. Me siento defraudada porque en el momento que me puse la camiseta de Juan era porque estaba absolutamente convencida que Juan realmente tenía razón y razones para demandar a C. R....”;

-”Porque para mí tomar la decisión que había tomado de defender a D., tenía la convicción, o sea, iba de la mano de la convicción que estaba defendiendo a una persona hasta ese momento inocente...”;

-”Por eso me preguntaste como me siento y me siento defraudada, porque realmente mi convicción llegó al extremo de defenderlo...”;

-”No, pero perdón. Lamentablemente todos fuimos víctimas de la confusión o de creer en que una persona que me estaba contando con tanta seguridad que todo lo que estaba realmente narrando la parte contraria no era cierto que obviamente, usó, y yo me siento por eso, digo, absolutamente defraudada, porque usó y abusó de mi cara...”;

Inhabilitación a Ana Rosenfeld

El Tribunal desestimó los argumentos de la apelación de Rosenfeld y argumentó: El abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente”; y que “la relación con el cliente es uno de los pilares de los códigos de ética profesional, y siempre se ha insistido sobre la importancia de la relación de confianza.”