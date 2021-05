¿Amor en las cocinas de Masterchef? Aseguran que Sol Pérez está muy cerca de Gastón Dalmau

En las instancias finales del programa de televisión más exitoso en Argentina “MasterChef Celebrity” de Telefé, ya quedan sólo siete participantes y la tensión como los nervios son cosas de todos los días.

Luego de varios meses de trabajar juntos, los famosos ya se sienten amigos entre sí y confidentes en algunos casos en donde la amistad o la relación es más estrecha.

Sol Pérez y Gastón Dalmau Sol Pérez

Algo así ocurrió entre Georgina Barbarossa con Andrea Rincón y Dani la Chepi. Con Juanse, eliminado recientemente, todos coincidieron en que se trata de una persona especial y muy querida.

Pero ahora, y hablando de algo más que una amistad, el programa “Intrusos” (América) en su sección de “Las Bombas”, dejó entrever que algo pasa entre Sol Pérez y Gastón Dalmau.

Según las redes sociales, entre los participantes hay una explícita tensión sexual que traspasa la pantalla y ellos ya mostraron su cariño a través de Instagram.

Fue la rubia quien usó sus historias para decirle al joven: “De las mejores cosas que me pasaron en este programa, conocer a Gastón Dalmau. Como no amarlo”, manifestó la mediática junto a una foto de ella con el ex “Teen Angels”. Inmediatamente el rubio contestó sin rodeos: “Como no amarte”.

A partir de ahí comenzaron los rumores de romance entre los famosos, sin saber aún que si Pérez sigue en pareja con Guido Mazzoni.

También, desde hace algunos meses la influencer Juariú confirmó un romance dentro del programa pero, hasta el momento, nunca mencionó de quienes se trataba.